Признаки финансового пузыря нарастают: к чему приведет ипотечный бум

Эксперты финансового рынка опасаются, что уже в этом году возникнут проблемы на финансовом рынке из-за увеличения количества "виртуальных денег" выданных под ипотеку. В условиях, когда обнищание населения нарастает (по словам президента страны Владимира Путина - таких людей в России 20 млн человек) - растет угроза невозврата кредитов. Например, еще осенью прошлого года сумму "плохих", просроченных кредитов выросла до 1,2 трлн рублей, а общая сумма долгов населения превысила 12 трлн рублей.В настоящее время стремительно растет общая сумма ипотеки с первоначальным взносом менее 20%. В 2016 году на жилищные кредиты приходилось 7%, а в 2017-го почти 33%. За 2016-2017 годы их количество возросло с 600 тысяч займов до 1 млн. Эту опасную тенденцию могло бы нивелировать возрождение строительной отрасли, однако статистика показывает обратную тенденцию - ее падение достигает в 2018 году от 4 до 41% в регионах страны.