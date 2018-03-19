Анджелина Джоли рассказала журналистам о своем восприятии человеческой красоты

Умные мужчины всегда отличаются сексуальностью, так что их интеллект может вызвать у звезды страсть. Она не обращает особого внимания на внешность, если человек ведет интересные беседы, может ответить на вопросы или обсудить проблемы. Тогда он действительно является красавцем, не обращающим внимание на мнение общества.Анджелина Джоли терпеть не может лиц, пытающихся подражать звездам и копирующим их повадки, а также спокойно относится к возрастным изменениям. Она не реагирует на появившиеся морщинки, потому что это естественный процесс и нужно просто радоваться дальнейшей жизни.