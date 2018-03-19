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Анджелина Джоли рассказала журналистам о своем восприятии человеческой красоты

Актриса во время беседы с журналистами рассказала о своем восприятии человеческой красоты. Анджелина Джоли отметила, что ценить людей, которые живут согласно своим правилам, а не следуют модным тенденциям.

Умные мужчины всегда отличаются сексуальностью, так что их интеллект может вызвать у звезды страсть. Она не обращает особого внимания на внешность, если человек ведет интересные беседы, может ответить на вопросы или обсудить проблемы. Тогда он действительно является красавцем, не обращающим внимание на мнение общества.

Анджелина Джоли рассказала журналистам о своем восприятии человеческой красоты


Анджелина Джоли терпеть не может лиц, пытающихся подражать звездам и копирующим их повадки, а также спокойно относится к возрастным изменениям. Она не реагирует на появившиеся морщинки, потому что это естественный процесс и нужно просто радоваться дальнейшей жизни.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:40
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