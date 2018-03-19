АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

УАЗ планирует возобновить продажи своих внедорожников в Италии

Ульяновский автомобильный завод, который входит в состав группы Ford Sollers, планирует возобновить поставку своей продукции в Италию. Об этом накануне сообщили в пресс-службе УАЗа.

УАЗ планирует возобновить продажи своих внедорожников в Италии


Как стало известно, Ульяновский завод намерен вернуться на итальянский автомобильный рынок, по этому поводу в настоящее время ведутся переговоры. О подробностях договорённости, а также о сроках поставки автомобилей в Италию, пока ничего не сообщают.

В эпоху СССР Ульяновский завод занимался поставкой продукции на итальянский рынок. Отмечается, что в Италии до сих пор существует клуб фанатов автомобилей бренда УАЗ.

Итальянская компания C&P Motor Group, которая позиционируется в качестве импортёра автомобилей УАЗ, планирует привезти в Италию 5 автомобилей российского бренда, включая УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер». Данная информация накануне появилась на официальном сайте компании C&P Motor Group. Однако в пресс-службе Ульяновского завода о сотрудничестве с итальянцами ничего не сообщают.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
С марта 2018 года Сбербанк начал регистрировать
“Бельмесские лица” пополнили список загадочных
NASA пошлет летающего дрона на Марс вместе с
Житель Ростова рассказал о своей фотоохоте на
В одном эфире зрители «Дома-2» увидели настоящее
Модель из Якутии устроила фотосессию в купальнике
Молодой парень из Камышина решил бросить свою
Продажи авто Toyota в России продолжают расти
Сестра Ольги Бузовой в шаловливом наряде поразила
УАЗ планирует возобновить продажи своих
Зрители «Дома-2» полагают, что Хромина сама
Африканский медоед является самым свирепым и
Известные телеведущие разозлили Ксению Собчак
В смартфоне версии Allcall Mix 2 появилась
Зрители «Дома-2» сомневаются, что Жарикова сможет
Lenovo S5 с ИИ станет убийцей версии Xiaomi Redmi
Хейтеры опубликовали компромат на Сашу Черно
Зачем Примадонна тайно возила детей на Кипр
Специалисты компании Mercury сделали из Ford
Ученые: Древние статуи острова Пасхи могут
Появились слухи о том, что Светлана Ходченкова
Признаки финансового пузыря нарастают: к чему
Российские ученые разработают программу похудения
Ким Кардашьян не боится называть людей тупыми и
Солнце отвечает на сигналы огромного внеземного
Ученые: Лучшим местом для полезного отдыха стали
Компания BMW представила обновлённый кроссовер X4
Алина Кабаева пришла на выборы президента в
Мерьем Узерли продемонстрировала архивное фото
В сеть выложили рендеры нового BMW 3-Series
Просмотреть все новости