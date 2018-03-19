УАЗ планирует возобновить продажи своих внедорожников в Италии

Как стало известно, Ульяновский завод намерен вернуться на итальянский автомобильный рынок, по этому поводу в настоящее время ведутся переговоры. О подробностях договорённости, а также о сроках поставки автомобилей в Италию, пока ничего не сообщают.В эпоху СССР Ульяновский завод занимался поставкой продукции на итальянский рынок. Отмечается, что в Италии до сих пор существует клуб фанатов автомобилей бренда УАЗ.Итальянская компания C&P Motor Group, которая позиционируется в качестве импортёра автомобилей УАЗ, планирует привезти в Италию 5 автомобилей российского бренда, включая УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер». Данная информация накануне появилась на официальном сайте компании C&P Motor Group. Однако в пресс-службе Ульяновского завода о сотрудничестве с итальянцами ничего не сообщают.