Российские ученые разработают программу похудения для школьников
В последнее время российские медики обеспокоены состоянием здоровья школьников, так как проверка показала, что множество детей имеют лишний вес. Ученые разработают программу похудения, позволяющую решить эту проблему.
Родители не всегда могут контролировать рацион ребят, пытающихся есть вредные продукты. Между уроками они лакомятся чипсами, сухариками и прочими аналогами, негативно отражающимися на состоянии организма. После быстро набора лишних килограмм школьники начинают страдать от ожирения.
Во время беседы с журналистами эндокринолог Минздрава Валентина Петрекова отметила, что специалисты разработают программу вместе с медиками и диетологами. Кроме диеты сюда войдет физическая нагрузка и контроль со стороны психологов.
Родители не всегда могут контролировать рацион ребят, пытающихся есть вредные продукты. Между уроками они лакомятся чипсами, сухариками и прочими аналогами, негативно отражающимися на состоянии организма. После быстро набора лишних килограмм школьники начинают страдать от ожирения.
Во время беседы с журналистами эндокринолог Минздрава Валентина Петрекова отметила, что специалисты разработают программу вместе с медиками и диетологами. Кроме диеты сюда войдет физическая нагрузка и контроль со стороны психологов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:40