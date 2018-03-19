Российские ученые разработают программу похудения для школьников

Родители не всегда могут контролировать рацион ребят, пытающихся есть вредные продукты. Между уроками они лакомятся чипсами, сухариками и прочими аналогами, негативно отражающимися на состоянии организма. После быстро набора лишних килограмм школьники начинают страдать от ожирения.Во время беседы с журналистами эндокринолог Минздрава Валентина Петрекова отметила, что специалисты разработают программу вместе с медиками и диетологами. Кроме диеты сюда войдет физическая нагрузка и контроль со стороны психологов.