АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Российские ученые разработают программу похудения для школьников

В последнее время российские медики обеспокоены состоянием здоровья школьников, так как проверка показала, что множество детей имеют лишний вес. Ученые разработают программу похудения, позволяющую решить эту проблему.

Родители не всегда могут контролировать рацион ребят, пытающихся есть вредные продукты. Между уроками они лакомятся чипсами, сухариками и прочими аналогами, негативно отражающимися на состоянии организма. После быстро набора лишних килограмм школьники начинают страдать от ожирения.

Российские ученые разработают программу похудения для школьников


Во время беседы с журналистами эндокринолог Минздрава Валентина Петрекова отметила, что специалисты разработают программу вместе с медиками и диетологами. Кроме диеты сюда войдет физическая нагрузка и контроль со стороны психологов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хейтеры опубликовали компромат на Сашу Черно
Зачем Примадонна тайно возила детей на Кипр
Специалисты компании Mercury сделали из Ford
Ученые: Древние статуи острова Пасхи могут
Появились слухи о том, что Светлана Ходченкова
Признаки финансового пузыря нарастают: к чему
Российские ученые разработают программу похудения
Ким Кардашьян не боится называть людей тупыми и
Солнце отвечает на сигналы огромного внеземного
Ученые: Лучшим местом для полезного отдыха стали
Компания BMW представила обновлённый кроссовер X4
Алина Кабаева пришла на выборы президента в
Мерьем Узерли продемонстрировала архивное фото
В сеть выложили рендеры нового BMW 3-Series
Валерия появилась на свадьбе друзей в платье за
Анджелина Джоли рассказала журналистам о своем
«Кукла Барби» - Валерия Лукьянова показала
Новости «Дом-2»: Боня с размахом отметила день
Грузовик Ford Cargo возвращается на российский
Новый седан Nissan Altima 2019 представили на
Эксперты назвали положительные и отрицательные
В Санкт-Петербурге разбилась дельтапланеристка
Эксперты выяснили, как прекратить кибератаки
Новости «Дом-2»: Майя Донцова дружит только в
Снимок голого Алексея Панина в душе с такой же
Поклонники «Дома-2» возмущены, что Давида
Lenovo S5 победит конкурентов искусственным
Amazon решила научить голосовой помощник Alexa
Евгении Феофилактовой никто не делает предложения
В Сеть за сутки до анонса утекли характеристики
Просмотреть все новости