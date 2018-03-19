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В смартфоне версии Allcall Mix 2 появилась функция беспроводной зарядки

Вскоре состоится релиз смартфона версии AllCall MIX2. Модель поддерживает беспроводную зарядку АКБ. Будет предложено два цвета корпуса: черный, а также темно-синий. Устройство принадлежит к бюджетному классу.

В смартфоне версии Allcall Mix 2 появилась функция беспроводной зарядки

Новый смартфон заряжается при помощи двух способов. В первом случае устройство присоединяется к бытовой электросети. В данном случае зарядка осуществляется благодаря USB-C по проводу. Между тем функция беспроводной зарядки реализовывается благодаря поддержке стандарта Qi. На сегодняшний день он является самым распространённым, а также востребованным. Этот способ подзарядки аккумуляторных батарей широко используют в современных смартфонах серии Apple, при этом включая модель iPhone X.

Версия AllCall MIX2 на реализацию поступит уже в ожидаемом периоде. Устройство в розничных сетях предложат потенциальным покупателям за 200, а также 220 американских долларов. Речь идёт о версиях на 64 и 128 Гигабайта.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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