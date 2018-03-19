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Звезды российского шоу-бизнеса участвовали в выборах президента России

Популярные личности отечественного шоу-бизнеса наряду с обычными гражданами РФ пришли на избирательные участки, где отдали свой голос за президента России.

Знаменитости выполнили гражданский долг и многие из них опубликовали фото этого события в своих Instagram.

Звезды российского шоу-бизнеса участвовали в выборах президента России

Так Алла Пугачева и Максим Галкин голосовали в Звенигороде и остались довольны современными аппаратами для приема бюллетеней. Звезд туту же обступили поклонники и даже включили запись песни «Айсберг» и исполнении Примадонны.

Звезды российского шоу-бизнеса участвовали в выборах президента России

Ольга Бузова в этот день выступала в Таллине и, несмотря на короткий 4-часовой сон, певица и ведущая «Дом-2» по прилету сразу пошла на избирательный участок. За кого отдала свой голос Бузова, никто не сомневается, так как на ней была надета футболка с изображением Владимира Путина.

Звезды российского шоу-бизнеса участвовали в выборах президента России

Голосовал на выборах президента РФ даже Жерара Депардье в посольстве России во Франции. Филипп Киркоров сделала отметку в бюллетене в Вильнюсе, а супруга модельера Валентина Юдашкина проголосовала в Майями.

Звезды российского шоу-бизнеса участвовали в выборах президента России

На свои избирательные участки пришли Андрей Малахов с женой Натальей и маленьким сыном, Нюша с супругом, певица Зара с детьми и многие другие сознательные граждане России.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:24
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