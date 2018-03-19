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Солнце отвечает на сигналы огромного внеземного объекта – Исследователи

В последнее время аномальная активность Солнца вызывает интерес у многих исследователей, заметивших возле него огромный внеземной объект. Им удалось зафиксировать ответы светила на его сигналы, опубликовав материалы в сетях.

Солнце отвечает на сигналы огромного внеземного объекта – Исследователи


Ученые не могут объяснить такие процессы, а аппарат Stereo/Secchi заметил необычные события, происходящие в космическом пространстве. В сюжете можно увидеть, что неизвестное космическое тело, имеющее белый цвет, посылает свои сигналы в сторону объекта.



Светило необычно начинает реагировать на такие сообщения, сразу отвечая резкими вспышками. Ученые считают его поведение странным, но что стало причиной загадочного явления, никто не знает.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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