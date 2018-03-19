Солнце отвечает на сигналы огромного внеземного объекта – Исследователи
В последнее время аномальная активность Солнца вызывает интерес у многих исследователей, заметивших возле него огромный внеземной объект. Им удалось зафиксировать ответы светила на его сигналы, опубликовав материалы в сетях.
Ученые не могут объяснить такие процессы, а аппарат Stereo/Secchi заметил необычные события, происходящие в космическом пространстве. В сюжете можно увидеть, что неизвестное космическое тело, имеющее белый цвет, посылает свои сигналы в сторону объекта.
Светило необычно начинает реагировать на такие сообщения, сразу отвечая резкими вспышками. Ученые считают его поведение странным, но что стало причиной загадочного явления, никто не знает.
Ученые не могут объяснить такие процессы, а аппарат Stereo/Secchi заметил необычные события, происходящие в космическом пространстве. В сюжете можно увидеть, что неизвестное космическое тело, имеющее белый цвет, посылает свои сигналы в сторону объекта.
Светило необычно начинает реагировать на такие сообщения, сразу отвечая резкими вспышками. Ученые считают его поведение странным, но что стало причиной загадочного явления, никто не знает.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30