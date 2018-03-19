Специалисты компании Mercury сделали из Ford Fairlane 1957 года электромобиль

В подкапотном пространстве раритетного автомобиля Ford Fairlane установили электрический двигатель, который специально разрабатывался специально для электробусов. По словам разработчиков, на одном заряде «новоиспечённый» электрокар способен проехать 120 километров. Из-за столь крупной силовой установки, масса автомобиля увеличилась на 400 кг. Однако данную проблему инженерам пришлось устранять за счёт применения облегчённых материалов при оформлении салона.Также разработчики из компании Mercury сообщили, что автомобиль Ford Fairlane 1957 года наделили двумя отдельными блоками аккумуляторных батарей на 50 киловатт. Будет ли выставлен на продажу раритетная машина с электрическим силовым агрегатом, пока не известно.