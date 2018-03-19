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Ученые: Лучшим местом для полезного отдыха стали пляжи в экзотических уголках мира

Американские ученые после опроса выяснили предпочтения людей, касающиеся полезного отдыха. Лучшим местом стали пляжи в экзотических уголках мира, позволяющие нормализовать состояние организма.

Участники эксперимента имели разный возраст, а также во время исследования выбирали альтернативные варианты для проведения досуга. Кроме зеленых зон мегаполиса со всеми удобствами участникам был предложен отпуск возле водоемов, расположенных в сельской местности.

Ученые: Лучшим местом для полезного отдыха стали пляжи в экзотических уголках мира


Американцы выбрали пляжи, потому что там можно быстро снять накопившееся напряжение и избавиться от депрессивных мыслей. Люди отметили, что вода помогает расслабиться, после чего можно получить хороший заряд энергии для дальнейшей работы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20
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