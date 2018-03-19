Ученые: Лучшим местом для полезного отдыха стали пляжи в экзотических уголках мира

Участники эксперимента имели разный возраст, а также во время исследования выбирали альтернативные варианты для проведения досуга. Кроме зеленых зон мегаполиса со всеми удобствами участникам был предложен отпуск возле водоемов, расположенных в сельской местности.Американцы выбрали пляжи, потому что там можно быстро снять накопившееся напряжение и избавиться от депрессивных мыслей. Люди отметили, что вода помогает расслабиться, после чего можно получить хороший заряд энергии для дальнейшей работы.