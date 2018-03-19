Ольга Бузова не может забыть концерт в Таллинне

Знаменитость опубликовала видеоролик, где запечатлены самые яркие моменты ее пребывания в Эстонии и отметила, как хорошо ей было в этой стране., - комментирует публикацию Бузова.Хейтеры как всегда раскритиковали вокальные данные певицы и написали, что не желают ее видеть.Тогда как фанаты порекомендовали Ольге не обращать внимания на каждую критику в ее адрес, напомнив, что все знаменитые люди проходили через подобные испытания.