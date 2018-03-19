Ольга Бузова не может забыть концерт в Таллинне
Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова выступила накануне в Таллинне с концертной программой «Под звуки поцелуев» и поделилась своими впечатлениями от этих гастролей поклонниками в Instagram.
Знаменитость опубликовала видеоролик, где запечатлены самые яркие моменты ее пребывания в Эстонии и отметила, как хорошо ей было в этой стране.
«Как же было вчера в Таллине хорошо на моем концерте «Под Звуки Поцелуев». Мы пели с вами хором все мои песни. Вы настолько зарядили меня своей сумасшедшей энергетикой, что мне кажется, я еще смогу работать без сна несколько дней точно», - комментирует публикацию Бузова.
Хейтеры как всегда раскритиковали вокальные данные певицы и написали, что не желают ее видеть.
Тогда как фанаты порекомендовали Ольге не обращать внимания на каждую критику в ее адрес, напомнив, что все знаменитые люди проходили через подобные испытания.
Знаменитость опубликовала видеоролик, где запечатлены самые яркие моменты ее пребывания в Эстонии и отметила, как хорошо ей было в этой стране.
«Как же было вчера в Таллине хорошо на моем концерте «Под Звуки Поцелуев». Мы пели с вами хором все мои песни. Вы настолько зарядили меня своей сумасшедшей энергетикой, что мне кажется, я еще смогу работать без сна несколько дней точно», - комментирует публикацию Бузова.
Хейтеры как всегда раскритиковали вокальные данные певицы и написали, что не желают ее видеть.
Тогда как фанаты порекомендовали Ольге не обращать внимания на каждую критику в ее адрес, напомнив, что все знаменитые люди проходили через подобные испытания.