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Мерьем Узерли продемонстрировала архивное фото

На днях тридцатичетырёхлетняя Мерьем Узерли обнародовала в своём аккаунте кадр одиннадцатилетней давности. На нём фанаты едва узнали звезду телесериала «Великолепный век». На данном снимке губы артистки выглядят на много меньше, чем сейчас.

Мерьем Узерли продемонстрировала архивное фото

Мерьем Узерли недавно опубликовала в рамках Instagram публикацию, сделанную одиннадцать лет назад. Многие фанаты обратили внимание, что губы артистки на старом фото намного меньше, чем сейчас. Большинство подписчиков приняли решение, что звезда увеличила их при помощи инъекций.

Мерьем Узерли продемонстрировала архивное фото

Для некоторых поклонников эта бьюти-трансформация является полной неожиданностью, так как им нравится пухлогубая Хюррем Султан, роль которой сыграла Мерьем. Фанаты были уверены в том, что их любимица постоянно была такой. Многие пользователи Instagram написали под публикацией, что в данное время знаменитость выглядит намного лучше, при этом пухлые губы делают актрису привлекательнее.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00
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