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В сеть выложили рендеры нового BMW 3-Series

Компания BMW продолжает испытания автомобиля 3-series нового поколения периодически, снимая часть камуфляжа. Независимые дизайнеры накануне опубликовали рендеры с визуализацией нового BMW 3-series.

В сеть выложили рендеры нового BMW 3-Series


Недавно в сеть выложили очередные шпионские снимки автомобиля BMW 3-series, которые вдохновили художников на создание рендеров. Ожидается, что новая модель BMW 3-series G20 будет наделена современным дизайном и некоторыми элементами от 5-series. Так автомобиль получит аналогичную радиаторную решётку при этом фары будут расположены немного ниже.

Актуальная генерация модели BMW 3-series на рынке присутствует уже 6 лет, а в этом году ожидается презентация автомобиля нового поколения. Новая генерация BMW 3-series будет иметь те же габариты кузова, что и модель F30. В то же время инженеры переделали форму боковин благодаря фирменной подштамповке у дверных ручек. Однако главной отличительной чертой новинки считаются задние фары, получившие уникальный дизайн.

Официальная презентация BMW 3-series нового поколения ожидается в этом году на Парижском автосалоне.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:50
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