В сеть выложили рендеры нового BMW 3-Series

Недавно в сеть выложили очередные шпионские снимки автомобиля BMW 3-series, которые вдохновили художников на создание рендеров. Ожидается, что новая модель BMW 3-series G20 будет наделена современным дизайном и некоторыми элементами от 5-series. Так автомобиль получит аналогичную радиаторную решётку при этом фары будут расположены немного ниже.Актуальная генерация модели BMW 3-series на рынке присутствует уже 6 лет, а в этом году ожидается презентация автомобиля нового поколения. Новая генерация BMW 3-series будет иметь те же габариты кузова, что и модель F30. В то же время инженеры переделали форму боковин благодаря фирменной подштамповке у дверных ручек. Однако главной отличительной чертой новинки считаются задние фары, получившие уникальный дизайн.Официальная презентация BMW 3-series нового поколения ожидается в этом году на Парижском автосалоне.