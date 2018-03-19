«Кукла Барби» - Валерия Лукьянова показала обнаженную грудь

В своём микроблоге Instagram популярная модель Валерия Лукьянова всё чаще стала выкладывать достаточно откровенные публикации своего тела. Ранее девушка в основном делала акцент на свою внешность, похожую на «куклу Барби», а сейчас метаморфозы коснулись и иных участков тела.Искусственную грудь и натренированный пресс живота девушка продемонстрировала своим фолловерам, однако удостоилась в свой адрес критики. Многие подписчики посоветовали Лукьяновой не показывать чужим людям свою грудь, а обратить внимание на иные аспекты развития личности. Сама Валерия под фото написала насколько хорошо иметь большую грудь и тонкую талию. Модель сказала, что когда на неё обращает внимание сильная часть человечества, она получает огромное удовольствие.