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«Кукла Барби» - Валерия Лукьянова показала обнаженную грудь

Валерия Лукьянова, являющаяся знаменитой украинской моделью, продемонстрировала поклонникам практически обнаженную грудью. «Кукла Барби» обнародовала откровенные фото в рамках Instagram.

«Кукла Барби» - Валерия Лукьянова показала обнаженную грудь

В своём микроблоге Instagram популярная модель Валерия Лукьянова всё чаще стала выкладывать достаточно откровенные публикации своего тела. Ранее девушка в основном делала акцент на свою внешность, похожую на «куклу Барби», а сейчас метаморфозы коснулись и иных участков тела.

Искусственную грудь и натренированный пресс живота девушка продемонстрировала своим фолловерам, однако удостоилась в свой адрес критики. Многие подписчики посоветовали Лукьяновой не показывать чужим людям свою грудь, а обратить внимание на иные аспекты развития личности. Сама Валерия под фото написала насколько хорошо иметь большую грудь и тонкую талию. Модель сказала, что когда на неё обращает внимание сильная часть человечества, она получает огромное удовольствие.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:30
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