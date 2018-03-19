Анфиса Чехова подразнила фанатов сексуальной фигурой у бассейна

Чтобы лучше всего показать фигуру, Чехова использует купальники. В её Instagram огромное количество подобных фотоснимков, а накануне она порадовала фанатов ещё парочкой.На этот раз фотосессия прошла у бассейна. Анфиса умело позировала в красочном монокини, демонстрируя красивые ноги, грудь и все остальные части тела. Теперь секс-символ российского шоу-бизнеса смотрится очень стройной, и мало кто попытается обвинить в лишнем весе. В комментариях кто-то из подписчиков даже называет её "худышкой".Фото у бассейна пришлись по вкусу фолловерам, которые отметили "лайками" публикацию более 30 тысяч раз.