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Анфиса Чехова подразнила фанатов сексуальной фигурой у бассейна

Известная телеведущая Анфиса Чехова ещё не так давно была весьма пышной дамой, но сбросила около 25 килограммов, поэтому сейчас с удовольствием демонстрирует какой формы добилась.

Чтобы лучше всего показать фигуру, Чехова использует купальники. В её Instagram огромное количество подобных фотоснимков, а накануне она порадовала фанатов ещё парочкой.

Анфиса Чехова подразнила фанатов сексуальной фигурой у бассейна

На этот раз фотосессия прошла у бассейна. Анфиса умело позировала в красочном монокини, демонстрируя красивые ноги, грудь и все остальные части тела. Теперь секс-символ российского шоу-бизнеса смотрится очень стройной, и мало кто попытается обвинить в лишнем весе. В комментариях кто-то из подписчиков даже называет её "худышкой".

Фото у бассейна пришлись по вкусу фолловерам, которые отметили "лайками" публикацию более 30 тысяч раз.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:03
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