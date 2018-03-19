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Компания BMW представила обновлённый кроссовер X4

Баварские производители продемонстрировали обновлённую версию кроссовера BMW X4. В интернете накануне был опубликован видеоролик, где комментируются новшества обновлённой модели.

Компания BMW представила обновлённый кроссовер X4


Разработчики сконцентрировали своё внимание на внешнем дизайне BMW X4 GO2. В частности, задние осветители имеют сходство с фонарями конкурента Mercedes-Benz GLC vibe. Также изменилось расположение номерных знаков, которые теперь закреплены на бампере.

В салоне обновлённого кроссовера появился экран мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма, его установили над центральной консолью, также здесь появились коленные аэрбеги, разъём для беспроводной зарядки гаджетов и большой панорамный люк на крыше.

В качестве силовой установки обновлённого автомобиля выступает 4-цилиндровый силовой агрегат объёмом 2,0 литра производительностью 184 лошадиные силы, который работает на пару с автоматической трансмиссией. В апреле текущего года кроссовер BMW X4 приедет на российский рынок.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:10
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