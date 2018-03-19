Компания BMW представила обновлённый кроссовер X4

Разработчики сконцентрировали своё внимание на внешнем дизайне BMW X4 GO2. В частности, задние осветители имеют сходство с фонарями конкурента Mercedes-Benz GLC vibe. Также изменилось расположение номерных знаков, которые теперь закреплены на бампере.В салоне обновлённого кроссовера появился экран мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма, его установили над центральной консолью, также здесь появились коленные аэрбеги, разъём для беспроводной зарядки гаджетов и большой панорамный люк на крыше.В качестве силовой установки обновлённого автомобиля выступает 4-цилиндровый силовой агрегат объёмом 2,0 литра производительностью 184 лошадиные силы, который работает на пару с автоматической трансмиссией. В апреле текущего года кроссовер BMW X4 приедет на российский рынок.