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Жена Андрея Малахова возмутила Сеть отношением к своему здоровью на первом снимке с сыном

Андрей Малахов впервые показал фотографию, на которой запечатлён вместе с супругой и сыном.

На снимке телеведущий позирует со своей второй половинкой Натальей Шкулёвой. Рядом с парой стоит коляска, а в ней мальчик по имени Александр, лица которого не разглядеть.

Жена Андрея Малахова возмутила Сеть отношением к своему здоровью на первом снимке с сыном

Малахов, как известно, впервые стал отцом четыре месяца назад. При этом из-за беременности Натальи ему пришлось взять отпуск, чтобы заботиться о любимой женщине во время её пребывания в положении.

Возле публикации Андрей написал, что так всей семьёй нужно ходить на избирательный участок и за кого-нибудь голосовать.

Однако далеко не всё на фотографии понравилось подписчикам. В частности, многие не поняли, с какой стати Шкулёва уже ходит без шапки, рискуя своим здоровьем, чего ей сейчас точно не надо. Причём у Малахова на голове можно заметить тёплую ушанку.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:47
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