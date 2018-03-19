Жена Андрея Малахова возмутила Сеть отношением к своему здоровью на первом снимке с сыном

На снимке телеведущий позирует со своей второй половинкой Натальей Шкулёвой. Рядом с парой стоит коляска, а в ней мальчик по имени Александр, лица которого не разглядеть.Малахов, как известно, впервые стал отцом четыре месяца назад. При этом из-за беременности Натальи ему пришлось взять отпуск, чтобы заботиться о любимой женщине во время её пребывания в положении.Возле публикации Андрей написал, что так всей семьёй нужно ходить на избирательный участок и за кого-нибудь голосовать.Однако далеко не всё на фотографии понравилось подписчикам. В частности, многие не поняли, с какой стати Шкулёва уже ходит без шапки, рискуя своим здоровьем, чего ей сейчас точно не надо. Причём у Малахова на голове можно заметить тёплую ушанку.