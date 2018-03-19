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Борис Корчевников перепугал всех болезненным видом на избирательном участке

Борис Корчевников напугал подписчиков, разместив в соц-сети снимок, где запечатлён с болезненным лицом.

Фолловеры сильно забеспокоились за здоровье телеведущего, сделавшего селфи на избирательном участке и опубликовавшего этот материал в Instagram.

Борис Корчевников перепугал всех болезненным видом на избирательном участке

Рядом с фотографией Корчевников отметил, что ему впервые приходится выходить из своего подъезда, чтобы проголосовать. При этом Борис призвал и своих соседей отдать за какого-либо кандидата голос.

Впрочем, комментаторы Интернета поспешили обратить внимание вовсе не на поступок Корчевникова, а на его мешки под глазами и бледный оттенок лица.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:30
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