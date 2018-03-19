Борис Корчевников перепугал всех болезненным видом на избирательном участке

Фолловеры сильно забеспокоились за здоровье телеведущего, сделавшего селфи на избирательном участке и опубликовавшего этот материал в Instagram.Рядом с фотографией Корчевников отметил, что ему впервые приходится выходить из своего подъезда, чтобы проголосовать. При этом Борис призвал и своих соседей отдать за какого-либо кандидата голос.Впрочем, комментаторы Интернета поспешили обратить внимание вовсе не на поступок Корчевникова, а на его мешки под глазами и бледный оттенок лица.