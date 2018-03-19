Грузовик Ford Cargo возвращается на российский авторынок

Грузовые автомобили Ford Cargo ранее продавались на российском рынке, однако данная модель не пользовалась особым спросом. Так в 2016 году в России было реализовано 66 американских большегрузов, а годом ранее продали 27 грузовиков. Улучшатся ли показатели продаж после старта продаж обновлённых Ford Cargo локальной сборки пока неизвестно.За реализацию грузовиков Ford Cargo на российском рынке отвечает Серж ван Хюлле, который является главой дилерского центра VH-DAF. По данным инсайдеров, стоимость обновлённого американского большегруза для россиян обойдётся от 4 800 000 рублей.