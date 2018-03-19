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Актриса Анастасия Задорожная обнажила грудь, призывая женщин беречь здоровье

Российская актриса Анастасия Задорожная решила обратить внимание женщин на проблему рака груди. Для этого она опубликовала соответствующий пост в Instagram, прикрепив своё обнажённое фото.

В своём важном обращении к представительницам прекрасной половины человечества 32-летняя артистка напомнила, что весна - это время не только для коррекции своей фигуры, но и время для того, чтобы позаботиться о здоровье.

Актриса Анастасия Задорожная обнажила грудь, призывая женщин беречь здоровье

"Обязательно заходим к маммологу на быструю и абсолютно безболезненную проверку. Это важно! На 94%(а это очень внушительные шансы на сегодняшний день) победить РАК груди можно именно на ранней стадии!", - пишет Анастасия.

На фотоснимке, приложенном к посту, Задорожная позирует с обнажённой грудью.

Подписчики поблагодарили актрису за заботу, а мужская аудитория отметила потрясающую фигуру Анастасии, в частности упругую грудь и сексуальные ноги.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:27
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