Актриса Анастасия Задорожная обнажила грудь, призывая женщин беречь здоровье
Российская актриса Анастасия Задорожная решила обратить внимание женщин на проблему рака груди. Для этого она опубликовала соответствующий пост в Instagram, прикрепив своё обнажённое фото.
В своём важном обращении к представительницам прекрасной половины человечества 32-летняя артистка напомнила, что весна - это время не только для коррекции своей фигуры, но и время для того, чтобы позаботиться о здоровье.
На фотоснимке, приложенном к посту, Задорожная позирует с обнажённой грудью.
Подписчики поблагодарили актрису за заботу, а мужская аудитория отметила потрясающую фигуру Анастасии, в частности упругую грудь и сексуальные ноги.
В своём важном обращении к представительницам прекрасной половины человечества 32-летняя артистка напомнила, что весна - это время не только для коррекции своей фигуры, но и время для того, чтобы позаботиться о здоровье.
"Обязательно заходим к маммологу на быструю и абсолютно безболезненную проверку. Это важно! На 94%(а это очень внушительные шансы на сегодняшний день) победить РАК груди можно именно на ранней стадии!", - пишет Анастасия.
На фотоснимке, приложенном к посту, Задорожная позирует с обнажённой грудью.
Подписчики поблагодарили актрису за заботу, а мужская аудитория отметила потрясающую фигуру Анастасии, в частности упругую грудь и сексуальные ноги.