Актриса Анастасия Задорожная обнажила грудь, призывая женщин беречь здоровье

"Обязательно заходим к маммологу на быструю и абсолютно безболезненную проверку. Это важно! На 94%(а это очень внушительные шансы на сегодняшний день) победить РАК груди можно именно на ранней стадии!", - пишет Анастасия.

В своём важном обращении к представительницам прекрасной половины человечества 32-летняя артистка напомнила, что весна - это время не только для коррекции своей фигуры, но и время для того, чтобы позаботиться о здоровье.На фотоснимке, приложенном к посту, Задорожная позирует с обнажённой грудью.Подписчики поблагодарили актрису за заботу, а мужская аудитория отметила потрясающую фигуру Анастасии, в частности упругую грудь и сексуальные ноги