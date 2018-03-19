Новый седан Nissan Altima 2019 представили на рендерах

В преддверии дебюта седана Nissan Altima независимые дизайнеры решили продемонстрировать, как они видят новый автомобиль. При создании рендеров они использовали концептуальную модель Nissan Vmotion 2.0 Concept. После создания визуализации, художники сообщили о том, что компьютерная версия автомобиля была разработана на основе официальных скетчей и шпионских фотографий, которые ранее выкладывались в сеть.Предполагается, что новый седан будет оснащён несколькими новаторскими наработками, к числу которых относится автономный комплекс Nissan ProPilot. В салоне автомобиля установлена электронная панель управления и новый мультимедийный центр. Скорее всего новый Nissan Altima будет комплектоваться модернизированным силовым агрегатом производительностью 200 лошадиных сил и двигателем выдающим 290 «лошадей».