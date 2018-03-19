Снимок голого Алексея Панина в душе с такой же полностью неодетой женщиной шокировал интернет-сообщество

Похоже, актёру Алексею Панину не достает публичного признания, а то и славы. Добиваться ее он готов любыми путями. Чтобы не дать публике забывать о себе, он избрал банальный, но, тем не менее, беспроигрышный инструмент: публикацию на социальных площадках интернета эпатирующих, скандальных и уже шокирующих фото, как то последнее из душа.Он таки добился бурной реакции пользователей, в основном негодующих из-за таких его постов. Добился от них критических и даже оскорбляющих комментариев, авторы некоторых из которых уже начали сомневаться в его адекватности и умственных способностях.Были и нейтральные комментарии, были даже и похвальные за проявленную «смелость».Несколько ранее Алексей Панин получил немалую порцию осуждений за фотографическое документирование своего похода в магазин за алкоголем вместе с дочерью.