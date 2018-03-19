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Снимок голого Алексея Панина в душе с такой же полностью неодетой женщиной шокировал интернет-сообщество

Выставленное Паниным в его Instagram-аккаунте собственное голое тело на пару с такой же голой женщиной позабавило пользователей социальной сети, вызвав, впрочем, у большинства чувство культурного шока.

Снимок голого Алексея Панина в душе с такой же полностью неодетой женщиной шокировал интернет-сообщество


Похоже, актёру Алексею Панину не достает публичного признания, а то и славы. Добиваться ее он готов любыми путями. Чтобы не дать публике забывать о себе, он избрал банальный, но, тем не менее, беспроигрышный инструмент: публикацию на социальных площадках интернета эпатирующих, скандальных и уже шокирующих фото, как то последнее из душа.

Он таки добился бурной реакции пользователей, в основном негодующих из-за таких его постов. Добился от них критических и даже оскорбляющих комментариев, авторы некоторых из которых уже начали сомневаться в его адекватности и умственных способностях.

Были и нейтральные комментарии, были даже и похвальные за проявленную «смелость».

Несколько ранее Алексей Панин получил немалую порцию осуждений за фотографическое документирование своего похода в магазин за алкоголем вместе с дочерью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 10:40
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