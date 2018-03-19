Трагически погиб известный видеоблогер из Уфы

Сообщение о смерти популярного у молодежи стримера размещено на его странице во ВКонтакте, также об этом говорят знакомые Сергея и игровые паблики.26-летний парень, известный как Gabriel Angelos, проходил компьютерные игры (в частности, World of Tanks), комментировал все этапы и транслировал это онлайн.Как рассказывают близкие из окружения погибшего, Сергей вышел на улицу, поскользнулся и упал, при этом ударившись головой о бордюр. Похоронят парня 20 марта.