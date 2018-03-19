Трагически погиб известный видеоблогер из Уфы
Популярный не только в Уфе видеоблогер и стример Сергей Спиров 18 марта трагически погиб.
Сообщение о смерти популярного у молодежи стримера размещено на его странице во ВКонтакте, также об этом говорят знакомые Сергея и игровые паблики.
26-летний парень, известный как Gabriel Angelos, проходил компьютерные игры (в частности, World of Tanks), комментировал все этапы и транслировал это онлайн.
Как рассказывают близкие из окружения погибшего, Сергей вышел на улицу, поскользнулся и упал, при этом ударившись головой о бордюр. Похоронят парня 20 марта.
Сообщение о смерти популярного у молодежи стримера размещено на его странице во ВКонтакте, также об этом говорят знакомые Сергея и игровые паблики.
26-летний парень, известный как Gabriel Angelos, проходил компьютерные игры (в частности, World of Tanks), комментировал все этапы и транслировал это онлайн.
Как рассказывают близкие из окружения погибшего, Сергей вышел на улицу, поскользнулся и упал, при этом ударившись головой о бордюр. Похоронят парня 20 марта.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:50