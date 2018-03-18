В Грузии перед происшествием на «канатке» на курорте Гудаури появился НЛО
В Грузии перед чрезвычайным происшествием на канатном подъемнике, расположенном на горнолыжном курорте Гудаури, в небе появился НЛО. Спроецированные им огни запечатлели очевидцы.
Неизвестные объекты мало имели общего с естественными природными явлениями. Как только светящиеся эллипсоподобные шары возникли в небе над курортом, подъемник «перемкнуло», и он начал движение в обратную сторону на огромной скорости. Многие лыжники успели спрыгнуть самостоятельно, а кто-то, пытаясь удержаться, упал вниз. Как выяснилось, пострадали 10 человек.
Позже представители экстренных служб объяснили такое поведение «канатки» возникшей проблемой с кабелем. Но отдыхающие уверенны, что инцидент произошел по причине инопланетных объектов.
Неизвестные объекты мало имели общего с естественными природными явлениями. Как только светящиеся эллипсоподобные шары возникли в небе над курортом, подъемник «перемкнуло», и он начал движение в обратную сторону на огромной скорости. Многие лыжники успели спрыгнуть самостоятельно, а кто-то, пытаясь удержаться, упал вниз. Как выяснилось, пострадали 10 человек.
Позже представители экстренных служб объяснили такое поведение «канатки» возникшей проблемой с кабелем. Но отдыхающие уверенны, что инцидент произошел по причине инопланетных объектов.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 23:13