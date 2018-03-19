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Ученые назвали основные правила питания для женщин разного возраста

Ученые провели исследования и смогли назвать основные правила питания для женщин разной возрастной категории. Инновация данного исследования в том, что овощи, белковые продукты и нежирная пища может подходить не всем людям, как это считалось раньше.

Каждый год в организме женщин происходят изменения, поэтому рацион также должен меняться. Кроме того, гормональные перестройки должны отражаться в предпочтения еды. С возрастом, женщинам необходимы некоторые микроэлементы намного больше, чем другие.
Ученые назвали основные правила питания для женщин разного возраста

Женщины, возраст которых 25-40 лет больше всего нуждаются в пище, насыщенной белками и углеводами. Это связанно с тем, что именно в данном возрасте женщины испытывают больше всего стрессов. В этом возрасте нужно есть как можно больше овощей, гречки, жиров и бобовых. А во время беременности женщины должны есть больше фолиевой кислоты, чтобы укрепить организм.

После 40 лет женщинам следует употреблять больше фруктов, овса и напитков на основе трав. В 50 лет – продукты, содержащие кальций и белок. В 60 и после – отказаться от калорийной пищи и отдать предпочтение рыбе, постному мясу и молочным продуктам.
Общество
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:15
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