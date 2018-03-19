АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Владельцы Sony PlayStation 3 могут получать деньги от производителя

Владельцам первого поколения приставок Sony PlayStation 3 производитель дает возможность получения небольшой суммы денег. Требуется только подать соответствующую заявку на странице официального сайта компании.

Речь идет о консоли видеоигр Sony PlayStation 3, которая выпускалась в период первых годов продаж. О возможности получения определенного денежного вознаграждения узнали эксперты. Решение принять на основании ранее поданного совместного иска в США.
Владельцы Sony PlayStation 3 могут получать деньги от производителя


Вопрос поднялся после того, как исключили в приставке в приставке возможность запуска устройства, используя операционную систему Linux. После этого, коллектив из десяти недовольных данным обстоятельством покупателей, подали совместный иск к производителю, в котором звучали требования по возмещению ущерба. По истечению нескольких лет, их требования удовлетворили. По действующему закону, Sony изыскала возможность выделить около трех миллионов долларов из своего бюджета. Данная сумма направлена на погашение возможных требований, поступающих и от других обладателей консолей.

Организационный момент заключается в использовании специальной формы, представленной на официальном ресурсе компании, где необходимо указать пользователю данные, которые соответствуют приставке. При успешно подтверждении информации, игроман получает 75 американских долларов.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Кукла Барби» - Валерия Лукьянова показала
Новости «Дом-2»: Боня с размахом отметила день
Грузовик Ford Cargo возвращается на российский
Новый седан Nissan Altima 2019 представили на
Эксперты назвали положительные и отрицательные
В Санкт-Петербурге разбилась дельтапланеристка
Новости «Дом-2»: Майя Донцова дружит только в
Снимок голого Алексея Панина в душе с такой же
Поклонники «Дома-2» возмущены, что Давида
Lenovo S5 победит конкурентов искусственным
Amazon решила научить голосовой помощник Alexa
Евгении Феофилактовой никто не делает предложения
В Сеть за сутки до анонса утекли характеристики
“Питьевое золото”: Лекарство из 2000 года до
В ожидании второго ребёнка Алёну Ашмарину мучает
Пелагея рассказала о драгоценностях, подаренных
Трагически погиб известный видеоблогер из Уфы
Александра Гобозова ищут кавказцы за огромные
Эксперты пояснили, как надо пить кофе для лучшего
Виктория Берникова на новом откровенном фото
Владельцы Sony PlayStation 3 могут получать
Кирилл-«Руки-базуки» пожаловался на боль и
Пробуждение мощного гейзера в Йеллоустоне
"Холостяк": Подробности вечеринки и итоги
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу
Светлана Иванова показала в Instagram заметно
Актрисе Нине Дорошиной вызвали «скорую»
В Windows 10 появится возможность открывать
Анастасия Костенко призналась супругу в любви на
Звезды российского шоу-бизнеса участвовали в
Просмотреть все новости