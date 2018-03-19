Владельцы Sony PlayStation 3 могут получать деньги от производителя

Речь идет о консоли видеоигр Sony PlayStation 3, которая выпускалась в период первых годов продаж. О возможности получения определенного денежного вознаграждения узнали эксперты. Решение принять на основании ранее поданного совместного иска в США.Вопрос поднялся после того, как исключили в приставке в приставке возможность запуска устройства, используя операционную систему Linux. После этого, коллектив из десяти недовольных данным обстоятельством покупателей, подали совместный иск к производителю, в котором звучали требования по возмещению ущерба. По истечению нескольких лет, их требования удовлетворили. По действующему закону, Sony изыскала возможность выделить около трех миллионов долларов из своего бюджета. Данная сумма направлена на погашение возможных требований, поступающих и от других обладателей консолей.Организационный момент заключается в использовании специальной формы, представленной на официальном ресурсе компании, где необходимо указать пользователю данные, которые соответствуют приставке. При успешно подтверждении информации, игроман получает 75 американских долларов.