Актрисе Нине Дорошиной вызвали «скорую»
Советская и российская актриса Нина Дорошина в воскресенье, 18 марта, с самого утра чувствовала себя неважно, жаловалась на затрудненное дыхание. Впоследствии пришлось вызвать на дом бригаду «скорой помощи».
Как выяснилось, у 83-летней народной артистки страны резко повысилось артериальное давление. Но сезонный артериальный криз обошелся для Нины Михайловны без госпитализации.
Последняя ее госпитализация была связана с падением в троллейбусе в мае 2013 года, когда водитель транспортного средства резко затормозил. В результате актриса сильно ушибла грудную клетку.
А в августе 2017 года у Нины Дорошиной отнялись ноги вследствие перенесенного инфаркта. Она оказалась прикована к инвалидному креслу.
Творческая карьера Нины Дорошиной сложилась, как актрисы театра «Современник». Она также хорошо известна сыгранными ролями в фильмах «По семейным обстоятельствам» (1977) и «Любовь и голуби» (1984).
Как выяснилось, у 83-летней народной артистки страны резко повысилось артериальное давление. Но сезонный артериальный криз обошелся для Нины Михайловны без госпитализации.
Последняя ее госпитализация была связана с падением в троллейбусе в мае 2013 года, когда водитель транспортного средства резко затормозил. В результате актриса сильно ушибла грудную клетку.
А в августе 2017 года у Нины Дорошиной отнялись ноги вследствие перенесенного инфаркта. Она оказалась прикована к инвалидному креслу.
Творческая карьера Нины Дорошиной сложилась, как актрисы театра «Современник». Она также хорошо известна сыгранными ролями в фильмах «По семейным обстоятельствам» (1977) и «Любовь и голуби» (1984).
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 08:40