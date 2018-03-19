Актрисе Нине Дорошиной вызвали «скорую»

Как выяснилось, у 83-летней народной артистки страны резко повысилось артериальное давление. Но сезонный артериальный криз обошелся для Нины Михайловны без госпитализации.Последняя ее госпитализация была связана с падением в троллейбусе в мае 2013 года, когда водитель транспортного средства резко затормозил. В результате актриса сильно ушибла грудную клетку.А в августе 2017 года у Нины Дорошиной отнялись ноги вследствие перенесенного инфаркта. Она оказалась прикована к инвалидному креслу.Творческая карьера Нины Дорошиной сложилась, как актрисы театра «Современник». Она также хорошо известна сыгранными ролями в фильмах «По семейным обстоятельствам» (1977) и «Любовь и голуби» (1984).