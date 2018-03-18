Жужа назвала Ксению Бородину неудовлетворённой за критику фотошопа Кати на выборах
Жужа назвала Ксению Бородину неудовлетворённой бабой за критику неумелого фотошопа Кати на выборах. После публикации фотографии на избирательном участке, имеющем сразу два различных номера, ведущая "Дома-2" обсмеяла бывшую коллегу в прямой трансляции.
Когда-то дружные теледивы не прекращают "троллить" друг друга месяцы напролёт, находя всё новые и новые постыдные темы.
Жужа когда-то обмолвилась о приятельницах, что разворачивают подарки на камеру, хвастаясь подписчикам. По мнению Кати, это выглядит нелепо, а вот Бородина как раз и была замечена за таким делом.
Сегодня же в Instagram Екатерины появился любопытный снимок якобы с избирательного участка. Найдя на нём очевидную ретушь, блогершу высмеяли в Сети, в том числе за ярую агитацию приходить на выборы.
Как оказалось позже, Жужа благополучно улетела за границу справлять день рождения. В подписи к новому посту она благодарит фанатов за поздравления, а завистницам, в том числе Бородиной, желает приятного просмотра своего "фотошопа".
Разумеется, имени Ксении Катя напрямую не называла, но пост очевидно намекает на прямой эфир, во время которого жена Курбана Омарова подшутила над уловками экс-подруги, желающей и подзаработать, и на выборы не ходить.
Ранее Ксения Бородина посмеялась над Катей Жужей на выборах.
Когда-то дружные теледивы не прекращают "троллить" друг друга месяцы напролёт, находя всё новые и новые постыдные темы.
Жужа когда-то обмолвилась о приятельницах, что разворачивают подарки на камеру, хвастаясь подписчикам. По мнению Кати, это выглядит нелепо, а вот Бородина как раз и была замечена за таким делом.
Сегодня же в Instagram Екатерины появился любопытный снимок якобы с избирательного участка. Найдя на нём очевидную ретушь, блогершу высмеяли в Сети, в том числе за ярую агитацию приходить на выборы.
Как оказалось позже, Жужа благополучно улетела за границу справлять день рождения. В подписи к новому посту она благодарит фанатов за поздравления, а завистницам, в том числе Бородиной, желает приятного просмотра своего "фотошопа".
Разумеется, имени Ксении Катя напрямую не называла, но пост очевидно намекает на прямой эфир, во время которого жена Курбана Омарова подшутила над уловками экс-подруги, желающей и подзаработать, и на выборы не ходить.
"Как она могла так облажаться". "Вот они, бывшие подружки - страшное дело". "Ох, впервые скажу: Жужа молодец. Прямо в яблочко", - пишут в комментариях к публикации.
Ранее Ксения Бородина посмеялась над Катей Жужей на выборах.