Мужчина по прозвищу "Папа Redbull" стал новым героем в Интернете
В Интернете появилось видео, которое завоевало популярность за несколько часов. На видео находится мужчина, которого называют "Папа Redbull". Это прозвище дали зрители, просмотревшие видео. Ролик просмотрело уже несколько десятков тысяч пользователей.
Новым героем интернета стал темнокожий мужчина, который виртуозно катался на скейте. На видео можно увидеть как "Папа Redbull" катается по улицам на скейт-борде даже, несмотря на свое совсем неспортивное телосложение. Мужчина не просто бесстрашно катается по дорогам, но и выполняет интересные трюки. Зрители отметили, что мужчины ездит на скейте в офисной строгой одежде.
За короткое время достаточно шуточное, но интересное видео собрало множество комментариев и лайков. Многие заметили, что после просмотра складывается впечатление, что мужчина перед работой в офисе действительно напился энергетика и вышел кататься на улицы города. А другие выдвинули мнение, что он просто любит свою работу и решил добираться до нее не через пробки, а таким вот достаточно нестандартным способом.
Новым героем интернета стал темнокожий мужчина, который виртуозно катался на скейте. На видео можно увидеть как "Папа Redbull" катается по улицам на скейт-борде даже, несмотря на свое совсем неспортивное телосложение. Мужчина не просто бесстрашно катается по дорогам, но и выполняет интересные трюки. Зрители отметили, что мужчины ездит на скейте в офисной строгой одежде.
За короткое время достаточно шуточное, но интересное видео собрало множество комментариев и лайков. Многие заметили, что после просмотра складывается впечатление, что мужчина перед работой в офисе действительно напился энергетика и вышел кататься на улицы города. А другие выдвинули мнение, что он просто любит свою работу и решил добираться до нее не через пробки, а таким вот достаточно нестандартным способом.
Общество
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:20