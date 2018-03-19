Мужчина по прозвищу "Папа Redbull" стал новым героем в Интернете

Новым героем интернета стал темнокожий мужчина, который виртуозно катался на скейте. На видео можно увидеть как "Папа Redbull" катается по улицам на скейт-борде даже, несмотря на свое совсем неспортивное телосложение. Мужчина не просто бесстрашно катается по дорогам, но и выполняет интересные трюки. Зрители отметили, что мужчины ездит на скейте в офисной строгой одежде.За короткое время достаточно шуточное, но интересное видео собрало множество комментариев и лайков. Многие заметили, что после просмотра складывается впечатление, что мужчина перед работой в офисе действительно напился энергетика и вышел кататься на улицы города. А другие выдвинули мнение, что он просто любит свою работу и решил добираться до нее не через пробки, а таким вот достаточно нестандартным способом.