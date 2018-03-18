Ольгу Бузову пригласили на ТВ просветить детишек

Уже на протяжении длительного времени не утихает феномен Бузовой. По началу многие не воспринимали звезду «Дома-2» как певицу, однако Ольга старательно доказывает всем, что за что бы она не бралась, ей удается добиваться успеха.Теперь же к Бузовой уже относятся терпимо и даже стали по-немногу впускать в светскую тусовку российского шоу-бизнеса. Так, недавно Ольгу пригласили на известный музыкальный телеканал, чтобы она дала несколько уроков подрастающему поколению.Бузова рассказала детям несколько секретов успеха, чтобы стать настоящей звездой. Теперь Ольгу можно смело считать не только телеведущей, певицей, дизайнером, но и педагогом.