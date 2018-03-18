Ксения Бородина посмеялась над Катей Жужей на выборах

"Смотрела как-то её эфир, ей задали вопрос про Жужу, она сказала, что на вопросы о бывших подружках не отвечает, но намекнула, мол, ей тоже есть, что рассказать. Вот она - цена их дружбы". "До старости теперь по очереди друг друга троллить будут?" - думают читатели Бородиной.

Жена Курбана Омарова, как и многочисленные её коллеги и друзья по шоубизнесу, агитировала в этом месяце за Путина и отправилась всей семьёй голосовать.Однако из своей "сознательной гражданской позиции" ведущая реалити-шоу спектакль делать не стала, в отличие от соперницы, над которой она не упустила возможности подтрунить.Дело в том, что Жужа улетела справлять день рожденья за границу, подальше от людной заснеженной Москвы. По одной из версий, Катя сфотографировалась на фоне избирательного участка перед вылетом, чтобы позже "залить" фото в Instagram и не опоздать на самолёт.Однако всё прошло бы гладко, если бы не очевидный фотошоп, да и фальсификация Жужиного голосования. Ведя прямую трансляцию в Snap Chat, Бородина тонко подшутила над оплошностью бывшей коллеги.Голосом гламурной девушки Ксения спросила у поклонников, считается ли за присутствие на выборах соответствующее фото с добавлением себя через Photoshop.Ранее подписчики гадали, куда же ходила Катя Жужа голосовать.