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Виктория Комиссарова решила сыграть свадьбу в июле

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Комиссарова определилась с датой свадьбы и теперь готовится к бракосочетанию.

Комиссарова уже забыла своего бывшего Антона Шоки и не намерена возвращаться на телестройку. Несмотря на то, что парню все еще не удалось построить крепких отношений на проекте, Виктория уже наладила свою личную жизнь и теперь готовится к свадьбе.

Виктория Комиссарова решила сыграть свадьбу в июле

Девушка рассказала, что уже давно забыла о прошлых отношениях, поэтому ворошить прошлое она не собирается. С новым избранником Комиссарова познакомилась во время отдыха на Бали. Мужчину зовут Оскар, ему 27 лет.

Он владеет турфирмой и занимает арендой недвижимости. При этом возлюбленный Виктории обладает сразу гражданством Германии и Казахстана. Между ним и Комиссаровой все серьезно, так что пара уже определилась с датой бракосочетания.

В июле этого года влюбленные официально оформят свой союз. Теперь девушка активно готовится к предстоящему торжеству.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:16
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