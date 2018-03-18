Виктория Комиссарова решила сыграть свадьбу в июле

Комиссарова уже забыла своего бывшего Антона Шоки и не намерена возвращаться на телестройку. Несмотря на то, что парню все еще не удалось построить крепких отношений на проекте, Виктория уже наладила свою личную жизнь и теперь готовится к свадьбе.Девушка рассказала, что уже давно забыла о прошлых отношениях, поэтому ворошить прошлое она не собирается. С новым избранником Комиссарова познакомилась во время отдыха на Бали. Мужчину зовут Оскар, ему 27 лет.Он владеет турфирмой и занимает арендой недвижимости. При этом возлюбленный Виктории обладает сразу гражданством Германии и Казахстана. Между ним и Комиссаровой все серьезно, так что пара уже определилась с датой бракосочетания.В июле этого года влюбленные официально оформят свой союз. Теперь девушка активно готовится к предстоящему торжеству.