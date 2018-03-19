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В Windows 10 появится возможность открывать несколько приложений в одном окне

Разработчики Windows 10 создадут возможность открывать одновременно несколько приложений в одном окне. Такая функция станет осенним обновлением и получит название Sets.

Как только операционная система Windows 10 появилась в открытом доступе она сразу же начала влиять на привычную работу с ПО, и сделала пользование компьютером намного удобнее. Именно эта система стала самой популярной за всю историю, на нее перешло огромное количество пользователей. Команда разработчиков системы все время придумывает разнообразные обновления и не останавливается на достигнутом.
В Windows 10 появится возможность открывать несколько приложений в одном окне

Сейчас команда работает над новой функцией Sets, которая изменит привычную работу за компьютером. Главное в данном нововведение то, что можно открыть одновременно несколько приложений в одном окне и быстро переключаться с одного не другое. Дизайн Sets похож на окно браузера, но вместо вкладок располагаются приложения. Например, в документе Word можно открыть и Power Point и One Note.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:30
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