Виктория Боня встретилась с Алексом Смерфитом ради дня рождения дочери

Малышке 17 марта исполнилось шесть лет. Торжество удалось на славу. Еще бы: папа – сын миллиардера. Алекс действительно, несмотря ни на что, проявил себя, как любящий отец и как настоящий мужчина. Можно не сомневаться, что ближайшее будущее Анджелины-Летиции будет в известном смысле безоблачным.На празднование ее дня рождения пригласили самых близких друзей и знакомых. Утро торжественного дня началось походом мамы и дочки в один из лучших салонов красоты Монако.А перед гостями именинница предстала в белом платье с кружевами. Как и полагается, в таких случаях обязателен торт с «изюминкой». Анджелине преподнесли кулинарное чудо, которое увенчивала съедобная фигурка леопарда.Излишне говорить, что маленькая виновница торжества чувствовала себя принцессой и определенным образом подстегнула родителей и далее сохранять дружеские отношения.