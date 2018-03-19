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Виктория Боня встретилась с Алексом Смерфитом ради дня рождения дочери

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня и ее бывший супруг в гражданском браке Алекс Смерфит вместе отметили день рождения дочери Анджелины-Летиции. Ради этого ирландский миллионер прибыл в Монако.


Виктория Боня встретилась с Алексом Смерфитом ради дня рождения дочери


Малышке 17 марта исполнилось шесть лет. Торжество удалось на славу. Еще бы: папа – сын миллиардера. Алекс действительно, несмотря ни на что, проявил себя, как любящий отец и как настоящий мужчина. Можно не сомневаться, что ближайшее будущее Анджелины-Летиции будет в известном смысле безоблачным.

На празднование ее дня рождения пригласили самых близких друзей и знакомых. Утро торжественного дня началось походом мамы и дочки в один из лучших салонов красоты Монако.
А перед гостями именинница предстала в белом платье с кружевами. Как и полагается, в таких случаях обязателен торт с «изюминкой». Анджелине преподнесли кулинарное чудо, которое увенчивала съедобная фигурка леопарда.

Излишне говорить, что маленькая виновница торжества чувствовала себя принцессой и определенным образом подстегнула родителей и далее сохранять дружеские отношения.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 08:10
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