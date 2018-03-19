Наша версия: Как в Британии хотят сократить использование российского газа

В Великобритании специалисты энергорынка и парламентарии изыскивают возможности снизить зависимость от поставок газа из России до минимума. Это произошло после убийства Сергея Скрипаля в центре Лондона российским боевым газом, по версии английского следствия.Еще четыре года назад «Газпром Юкей Маркетинг энд Трейдинг» поставила в эту страну почти 300 млн кубометров, то в прошедшем году эта цифра выросла до 16 млрд куб. "голубого топлива" (20% от всего объема потребляемого газа). По словам Мюррэй Дуглас, специалиста из исследовательского центра Europe Gas в WoodMac, жители его страны не будут испытывать недостатка этого топлива, так как уже в следующем году его может заменить американский газ. Также положение для российского монополиста ухудшилось после решения Ангелы Меркель (Германия) сократить потребление углеводородного топлива с 66% до 30%.