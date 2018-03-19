Наша версия: Как в Британии хотят сократить использование российского газа
По мнению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй - российские спецслужбы и власть причастны к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля, его жены и полицейского. Потому парламентарии этой страны ищут возможность значительно сократить поставку газа из России.
В Великобритании специалисты энергорынка и парламентарии изыскивают возможности снизить зависимость от поставок газа из России до минимума. Это произошло после убийства Сергея Скрипаля в центре Лондона российским боевым газом, по версии английского следствия.
Еще четыре года назад «Газпром Юкей Маркетинг энд Трейдинг» поставила в эту страну почти 300 млн кубометров, то в прошедшем году эта цифра выросла до 16 млрд куб. "голубого топлива" (20% от всего объема потребляемого газа). По словам Мюррэй Дуглас, специалиста из исследовательского центра Europe Gas в WoodMac, жители его страны не будут испытывать недостатка этого топлива, так как уже в следующем году его может заменить американский газ. Также положение для российского монополиста ухудшилось после решения Ангелы Меркель (Германия) сократить потребление углеводородного топлива с 66% до 30%.
В Великобритании специалисты энергорынка и парламентарии изыскивают возможности снизить зависимость от поставок газа из России до минимума. Это произошло после убийства Сергея Скрипаля в центре Лондона российским боевым газом, по версии английского следствия.
Еще четыре года назад «Газпром Юкей Маркетинг энд Трейдинг» поставила в эту страну почти 300 млн кубометров, то в прошедшем году эта цифра выросла до 16 млрд куб. "голубого топлива" (20% от всего объема потребляемого газа). По словам Мюррэй Дуглас, специалиста из исследовательского центра Europe Gas в WoodMac, жители его страны не будут испытывать недостатка этого топлива, так как уже в следующем году его может заменить американский газ. Также положение для российского монополиста ухудшилось после решения Ангелы Меркель (Германия) сократить потребление углеводородного топлива с 66% до 30%.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 07:00