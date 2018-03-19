Модель Карли Клосс поведала, как она «враждует» с Тейлор Свифт

Тейлор Свифт и Карли Клосс раньше и в данное время находятся в дружеских отношениях. Как оказалось знаменитости не ссорились и вовсе не враждуют. Лживые слухи появились после публикации на странице модели отрывка из песни Кети Перри, которая недолюбливает Свифт, что у певиц взаимно.СМИ распустили слухи касательно несуществующей ссоры между подругами, при этом на самом деле Тейлор и Карли прекрасно ладят. У Клосс есть даже собственная комната в доме Свифт. Манекенщица может без проблем прийти в любое время суток в гости к подружке, при этом чувствовать себя в её жилище, как дома. Приятельницы сблизились на показе Victoria’s Secret после чего при любых обстоятельствах стараются поддерживать друг друга.