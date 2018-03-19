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Sony Xperia XZ2 с 6 Гб ОЗУ засветился в TENAA

Представленный в прошлом месяце во время WMC смартфон версии Sony Xperia XZ2, ОЗУ которого 6 Гб, засветился в TENAA.

Sony Xperia XZ2 с 6 Гб ОЗУ засветился в TENAA

В настоящее время устройство является доступным для предзаказа на различных рынках. В Гонконге он поступил уже в официальную продажу. Устройство, подготовленное для европейского рынка, имеет ОЗУ на 4 Гб. Для КНР ОЗУ составляет 6 Гб. Модель будет обладать дисплеем с диагональю на 5,7 дюймов (разрешение 2160 x 1080). Имеет место октано-ядерный процессор на 2,8 ГГц. Объём постоянной памяти достигает 64 ГБ. Смартфон обладает девятнадцатимегапиксельной задней камерой, а также пятимегапиксельной фронтальной камерой.

Новое современное устройство Xperia XZ2 оснащается аккумуляторной батареей на 3060 мАч. Модель получила операционную систему версии Android 8.0 Oreo, сканер отпечатков пальцев, беспроводную зарядку. Sony Xperia XZ2 выпустят в следующих расцветках Dust, Dark Green, Light Silver, Clear Black.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:30
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