В сетях был опубликован снимок щенка с человеческим лицом

Женщина часто показывает подписчикам сюжеты, связанные с ее домашними питомцами, но в этот раз люди сразу обратили внимание на необычный внешний вид собаки. Сходство замечено в его глазах и надбровных дугах, а также край пасти облысел и стал напоминать человеческие губы. Домашний 4-месячный любимец имеет низкий голос, но раньше домохозяйка не обращала внимания на такие необычные нюансы.Скептики сразу стали обвинять американку в использовании фотошопа, но журналисты опровергли их мнение после проведенного расследования. Они также показали людям ролик, в котором собака подмигивает своей хозяйке.