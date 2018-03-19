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В сетях был опубликован снимок щенка с человеческим лицом

Пользователи Facebook были поражены снимком, опубликованным американкой. Она запечатлела на нем щенка по кличке Йоги, имеющего человеческое лицо.

В сетях был опубликован снимок щенка с человеческим лицом


Женщина часто показывает подписчикам сюжеты, связанные с ее домашними питомцами, но в этот раз люди сразу обратили внимание на необычный внешний вид собаки. Сходство замечено в его глазах и надбровных дугах, а также край пасти облысел и стал напоминать человеческие губы. Домашний 4-месячный любимец имеет низкий голос, но раньше домохозяйка не обращала внимания на такие необычные нюансы.



Скептики сразу стали обвинять американку в использовании фотошопа, но журналисты опровергли их мнение после проведенного расследования. Они также показали людям ролик, в котором собака подмигивает своей хозяйке.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00
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