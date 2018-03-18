Ксения Бородина пожалела Стрекозу в известной басне
Звезда телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, что в басне И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей», ей жалко стрекозу.
Сегодня Бородина рассказала подписчикам, что эти выходные она правила с близкими и родными, поэтому эти деньки выдались самыми хорошими. Ксения сегодня также читала вместе с детьми басни Крылова.
Телеведущая удивила пользователей тем, что в басне «Стрекоза и Муравей» ей жалко Стрекозу. Пользователи сразу же начали предполагать, почему именно такой выбор сделала теледива, тем самым ища тайный намек на кого-либо из ее окружения.
Кто-то предположил, что Бородина намекнула на Ксению Собчак, которая потеряв популярность, решила податься в политику, чтобы «перетерпеть» холодную зиму.
Некоторые решили, что супруг Ксении Курбан Омаров в их семье настоящая и беззаботная «Стрекоза», а вот сама Бородина – трудолюбивый «Муравей».
Также была версия, что Ксения тем самым намекнула на Катю Жужу, которая якобы ничего не делает, лишь пытаясь найти себе «место под солнцем».
Сегодня Бородина рассказала подписчикам, что эти выходные она правила с близкими и родными, поэтому эти деньки выдались самыми хорошими. Ксения сегодня также читала вместе с детьми басни Крылова.
Телеведущая удивила пользователей тем, что в басне «Стрекоза и Муравей» ей жалко Стрекозу. Пользователи сразу же начали предполагать, почему именно такой выбор сделала теледива, тем самым ища тайный намек на кого-либо из ее окружения.
Кто-то предположил, что Бородина намекнула на Ксению Собчак, которая потеряв популярность, решила податься в политику, чтобы «перетерпеть» холодную зиму.
Некоторые решили, что супруг Ксении Курбан Омаров в их семье настоящая и беззаботная «Стрекоза», а вот сама Бородина – трудолюбивый «Муравей».
Также была версия, что Ксения тем самым намекнула на Катю Жужу, которая якобы ничего не делает, лишь пытаясь найти себе «место под солнцем».