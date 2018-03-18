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Ксения Бородина пожалела Стрекозу в известной басне

Звезда телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, что в басне И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей», ей жалко стрекозу.

Сегодня Бородина рассказала подписчикам, что эти выходные она правила с близкими и родными, поэтому эти деньки выдались самыми хорошими. Ксения сегодня также читала вместе с детьми басни Крылова.

Ксения Бородина пожалела Стрекозу в известной басне

Телеведущая удивила пользователей тем, что в басне «Стрекоза и Муравей» ей жалко Стрекозу. Пользователи сразу же начали предполагать, почему именно такой выбор сделала теледива, тем самым ища тайный намек на кого-либо из ее окружения.

Кто-то предположил, что Бородина намекнула на Ксению Собчак, которая потеряв популярность, решила податься в политику, чтобы «перетерпеть» холодную зиму.

Некоторые решили, что супруг Ксении Курбан Омаров в их семье настоящая и беззаботная «Стрекоза», а вот сама Бородина – трудолюбивый «Муравей».

Также была версия, что Ксения тем самым намекнула на Катю Жужу, которая якобы ничего не делает, лишь пытаясь найти себе «место под солнцем».
dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:06
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