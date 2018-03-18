Располневшая Ольга Бузова возмутила подписчиков внешним видом на выборах

«С самолёта — сразу на избирательный участок. Я считаю, что каждый голос важен. Я свой выбор сделала», — сообщила она в социальной сети.

Сегодня, 18 марта, россияне отдают свои голоса за кандидатов в президенты России. И Ольга Бузова не стала исключением.Наставница скандальной телестройки оказалась ярым патриотом. Бузова отправилась на избирательный участок прямо из аэропорта и всем рассказала, что сделал свой выбор.Вот только, Бузова появилась на выборах после перелета не в лучшем виде. Девушка была одета в футболку с фотографией любимого кандидата.Многих поклонников Ольги смутило то, что, по их словам, девушка занималась откровенной агитацией, другие же прицепились к ее внешнему виду, назвав Бузову «беременной», «опухшей» и «с бодуна».