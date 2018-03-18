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Располневшая Ольга Бузова возмутила подписчиков внешним видом на выборах

Поклонники известной певицы и телеведущей «Дома-2» нелестно высказались в ее микроблоге под новым снимком с избирательного участка.

Сегодня, 18 марта, россияне отдают свои голоса за кандидатов в президенты России. И Ольга Бузова не стала исключением.

Располневшая Ольга Бузова возмутила подписчиков внешним видом на выборах

Наставница скандальной телестройки оказалась ярым патриотом. Бузова отправилась на избирательный участок прямо из аэропорта и всем рассказала, что сделал свой выбор.

Вот только, Бузова появилась на выборах после перелета не в лучшем виде. Девушка была одета в футболку с фотографией любимого кандидата.

«С самолёта — сразу на избирательный участок. Я считаю, что каждый голос важен. Я свой выбор сделала», — сообщила она в социальной сети.

Многих поклонников Ольги смутило то, что, по их словам, девушка занималась откровенной агитацией, другие же прицепились к ее внешнему виду, назвав Бузову «беременной», «опухшей» и «с бодуна».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:04
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