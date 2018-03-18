Бейонсе украсила голову шестилетней дочери золотым париком

Тридцатишестилетняя известная исполнительница песен Бейонсе посетила в Лос-Анджелесе ежегодный гала- вечер Wearable Art Gala, организованный матерью певицы Тиной Ноулз. Артистка пришла на данное мероприятие вместе с супругом рэп-исполнителем Джей Зи и шестилетней дочкой Блю Айви Картер. Знаменитость приковала внимание гостей и папарацци своими украшениями в египетском стиле, а также футуристическим золотым платьем.На вечеринке также блистала шестилетняя Блю Айви, воплотившая образ юной Клеопатры. Но не многие фанаты Бейонсе поняли, зачем исполнительница песен на своего ребёнка надела золотой парик.