Бейонсе украсила голову шестилетней дочери золотым париком
Бейонсе, являющаяся известной во всем мире певицей и многодетной матерью, шокировала общественность, появившись вместе со старшей дочкой на гала-ужине Wearable Art Gala. Не многие поклонники поняли, зачем исполнительница песен надела на голову шестилетней девочки золотой парик.
Тридцатишестилетняя известная исполнительница песен Бейонсе посетила в Лос-Анджелесе ежегодный гала- вечер Wearable Art Gala, организованный матерью певицы Тиной Ноулз. Артистка пришла на данное мероприятие вместе с супругом рэп-исполнителем Джей Зи и шестилетней дочкой Блю Айви Картер. Знаменитость приковала внимание гостей и папарацци своими украшениями в египетском стиле, а также футуристическим золотым платьем.
На вечеринке также блистала шестилетняя Блю Айви, воплотившая образ юной Клеопатры. Но не многие фанаты Бейонсе поняли, зачем исполнительница песен на своего ребёнка надела золотой парик.
Тридцатишестилетняя известная исполнительница песен Бейонсе посетила в Лос-Анджелесе ежегодный гала- вечер Wearable Art Gala, организованный матерью певицы Тиной Ноулз. Артистка пришла на данное мероприятие вместе с супругом рэп-исполнителем Джей Зи и шестилетней дочкой Блю Айви Картер. Знаменитость приковала внимание гостей и папарацци своими украшениями в египетском стиле, а также футуристическим золотым платьем.
На вечеринке также блистала шестилетняя Блю Айви, воплотившая образ юной Клеопатры. Но не многие фанаты Бейонсе поняли, зачем исполнительница песен на своего ребёнка надела золотой парик.