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Алена Водонаева наняла своему коту няню

Знаменитая телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева призналась, что жить не может без своего кота. Когда теледива отправляется в поездки, ей приходится оставлять любимца с няней, и из-за этого она очень скучает.

Алена Водонаева наняла своему коту няню

В свое микроблоге Instagram Водонаева опубликовала новый пост, который посвятила своему коту. Поклонникам звезда рассказала, что во время различных поездок очень скучает по своему любимцу и просит няню запечатлеть его на видео, а затем присылать ей ролики.

Алена Водонаева призналась, что ренее не понимала людей, признающихся в любви котам, однако теперь и она сама попала «в капкан» к своему любимцу.

«Никогда бы не подумала, что по коту можно скучать. Попросила няню прислать новые фото и видео. Выложу в сторис в свой котоблог», - сообщила в комментарии к видео Водонаева.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:51
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