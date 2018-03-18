Алена Водонаева наняла своему коту няню

«Никогда бы не подумала, что по коту можно скучать. Попросила няню прислать новые фото и видео. Выложу в сторис в свой котоблог», - сообщила в комментарии к видео Водонаева.

В свое микроблоге Instagram Водонаева опубликовала новый пост, который посвятила своему коту. Поклонникам звезда рассказала, что во время различных поездок очень скучает по своему любимцу и просит няню запечатлеть его на видео, а затем присылать ей ролики.Алена Водонаева призналась, что ренее не понимала людей, признающихся в любви котам, однако теперь и она сама попала «в капкан» к своему любимцу.