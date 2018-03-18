Маша Кохно готовится стать матерью
Маша Кохно готовится стать матерью, побывав у гинеколога-акушера, которую ей посоветовала Марина Африкантова. Поклонники экс-участницы "Дома-2" считают, 28 лет - подходящий возраст для первой беременности.
Мария приближается к 30 годам, когда репродуктивные функции женского организма начинают ослабевать, а шансы иметь детей уменьшаются. Будучи одинокой или в несерьёзных отношениях довольно долгое время, Кохно всё чаще смотрит на подруг, которые уже обзавелись мужьями и потомством.
Звезда навещает молодых мам в родильных домах, делает фотографии с детьми и просит подержать их на руках. Баюкать собственное чадо - заветная мечта героини, однако нынешний кавалер предложение ей пока что не сделал.
Хотя к Маше немногие относятся серьёзно, но те же участники "Дома-2" отзываются о ней весьма положительно. На днях Кохно пошла к гинекологу, чтобы проверить организм на случай желания забеременеть.
Блогерша порекомендовала читательницам думать о здоровье смолоду, чтобы потом не ходить по врачам с животом. Теледива делала много пластических операций, а от наркоза иммунитет всего организма терпит большую нагрузку. Поклонники желают кумиру поскорее выйти замуж и порадовать их округлившимся животом, а не очередными экспериментами над внешностью.
Ранее появились слухи, что Маша Кохно и Марина Мексика возвращаются на "Дом-2".
Мария приближается к 30 годам, когда репродуктивные функции женского организма начинают ослабевать, а шансы иметь детей уменьшаются. Будучи одинокой или в несерьёзных отношениях довольно долгое время, Кохно всё чаще смотрит на подруг, которые уже обзавелись мужьями и потомством.
Звезда навещает молодых мам в родильных домах, делает фотографии с детьми и просит подержать их на руках. Баюкать собственное чадо - заветная мечта героини, однако нынешний кавалер предложение ей пока что не сделал.
Хотя к Маше немногие относятся серьёзно, но те же участники "Дома-2" отзываются о ней весьма положительно. На днях Кохно пошла к гинекологу, чтобы проверить организм на случай желания забеременеть.
Блогерша порекомендовала читательницам думать о здоровье смолоду, чтобы потом не ходить по врачам с животом. Теледива делала много пластических операций, а от наркоза иммунитет всего организма терпит большую нагрузку. Поклонники желают кумиру поскорее выйти замуж и порадовать их округлившимся животом, а не очередными экспериментами над внешностью.
Ранее появились слухи, что Маша Кохно и Марина Мексика возвращаются на "Дом-2".