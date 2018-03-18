Разочарованные зрители не хотят видеть Ирину Аллегрову на сцене из-за ее ответа

Тогда многие поклонники заметили, что исполнительница решила выступать под фонограмму и включила в репертуар новые композиции вместо любимых хитов. Потому выступление было скучным и обычным, но через несколько дней Ирина Аллегрова решила во время интервью на “Авторадио” прокомментировать сложившуюся ситуацию.Она нелестно отозвалась о недоброжелателях, назвав их лающими собаками на идущий караван, вот только фанаты артистки подумали, что эти слова предназначены для них. Обиженные люди отметили, что всегда советовали кумиру сделать шоу яркими и интересными, но вместо этого внезапно оказались врагами. Сейчас подписчики назвали знаменитость предателем и даже хотят бойкотировать ее концерты.