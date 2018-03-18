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Разочарованные зрители не хотят видеть Ирину Аллегрову на сцене из-за ее ответа

Концерт Ирины Аллегровой в Петербурге разочаровал зрителей, после чего в сетях появилось много негативных отзывов. Певица решила ответить на недовольство людей, которые были настолько возмущены ее словами, что не хотят больше видеть звезду на сцене.

Тогда многие поклонники заметили, что исполнительница решила выступать под фонограмму и включила в репертуар новые композиции вместо любимых хитов. Потому выступление было скучным и обычным, но через несколько дней Ирина Аллегрова решила во время интервью на “Авторадио” прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Разочарованные зрители не хотят видеть Ирину Аллегрову на сцене из-за ее ответа


Она нелестно отозвалась о недоброжелателях, назвав их лающими собаками на идущий караван, вот только фанаты артистки подумали, что эти слова предназначены для них. Обиженные люди отметили, что всегда советовали кумиру сделать шоу яркими и интересными, но вместо этого внезапно оказались врагами. Сейчас подписчики назвали знаменитость предателем и даже хотят бойкотировать ее концерты.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40
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