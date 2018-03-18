Певица Валерия выглядит гораздо моложе 19-летней дочери Иосифа Пригожина

Недавно Валерия выложила на своей странице в социальных сетях снимок, на котором она вместе с мужем, своей дочерью от первого брака Анной и дочкой Иосифа Лизой. Семейство решило посетить самый высотный ресторан Москвы на 85 этаже.После просмотра данной фотографии многие подписчики отметили, что певица выглядит гораздо моложе, нежели дочь Пригожина. Их разница в возрасте составляет 30 лет, однако они похожи на ровесниц.Пользователей удивило, что Лизе всего лишь 19 лет, однако 49-летняя Валерия превзошла свою падчерицу и выглядит гораздо младше юной девушки. Правда, стоит добавить, что не все согласились с данными утверждениями.Нашлись и те, кто уверен, что подобная «моложавость» певицы была достигнута всего лишь благодаря многочисленным эффектам в фоторедакторе.