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Певица Валерия выглядит гораздо моложе 19-летней дочери Иосифа Пригожина

Популярная певица Валерия, по мнению пользователей, выглядит младше, чем 19-летняя дочка Иосифа Пригожина.

Недавно Валерия выложила на своей странице в социальных сетях снимок, на котором она вместе с мужем, своей дочерью от первого брака Анной и дочкой Иосифа Лизой. Семейство решило посетить самый высотный ресторан Москвы на 85 этаже.

Певица Валерия выглядит гораздо моложе 19-летней дочери Иосифа Пригожина

После просмотра данной фотографии многие подписчики отметили, что певица выглядит гораздо моложе, нежели дочь Пригожина. Их разница в возрасте составляет 30 лет, однако они похожи на ровесниц.

Пользователей удивило, что Лизе всего лишь 19 лет, однако 49-летняя Валерия превзошла свою падчерицу и выглядит гораздо младше юной девушки. Правда, стоит добавить, что не все согласились с данными утверждениями.

Нашлись и те, кто уверен, что подобная «моложавость» певицы была достигнута всего лишь благодаря многочисленным эффектам в фоторедакторе.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:23
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