Пользователи Сети недовольны подбором наряда Аллы Пугачёвой для выборов президента
Пользователи Сети недовольны выбором наряда Аллы Пугачёвой для выборов президента 18 марта. Певица на пару с мужем Максимом Галкиным пришли на избирательный участок в Звенигороде, где их застали журналисты и поклонники звёзд.
Пресса активно обсуждает знаменитостей, которые пришли отдать свои голоса на выборах этого года. В интернете уже появились фотографии и видео с Ольгой Бузовой, Ксенией Собчак, Тимати и другими отечественными селебрити, которые на своих каналах весь последний месяц агитировали фанатов голосовать, часто за конкретного кандидата.
Поклонники пользуются моментом, чтобы поговорить с кумирами, взять автограф и сфотографироваться. В Сети обсуждают дорогие наряды звёзд, и разговоры не обошли семейство Галкина и Пугачёвой.
Примадонна надела розовый балахон с голубыми брюками, закрыв глаза тёмными очками. Хейтерам образ решительно не понравился: его посчитали домашней одеждой певицы или даже пижамой. Породист же оделся классически: белая рубашка с чёрными брюками и тёмное пальто.
Ранее Алла Пугачёва обнародовала "банную" фотографию без макияжа.
Пресса активно обсуждает знаменитостей, которые пришли отдать свои голоса на выборах этого года. В интернете уже появились фотографии и видео с Ольгой Бузовой, Ксенией Собчак, Тимати и другими отечественными селебрити, которые на своих каналах весь последний месяц агитировали фанатов голосовать, часто за конкретного кандидата.
Поклонники пользуются моментом, чтобы поговорить с кумирами, взять автограф и сфотографироваться. В Сети обсуждают дорогие наряды звёзд, и разговоры не обошли семейство Галкина и Пугачёвой.
Примадонна надела розовый балахон с голубыми брюками, закрыв глаза тёмными очками. Хейтерам образ решительно не понравился: его посчитали домашней одеждой певицы или даже пижамой. Породист же оделся классически: белая рубашка с чёрными брюками и тёмное пальто.
"Бабуся уже еле кочевает. А розовенькое пальтишко надела. Ну прям девочка". "Я не знала, что на выборы нужно особые наряды выбирать". "Такое ощущение, что боги зашли", - иронизируют пользователи в комментариях к видео.
Ранее Алла Пугачёва обнародовала "банную" фотографию без макияжа.