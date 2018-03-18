Пользователи Сети недовольны подбором наряда Аллы Пугачёвой для выборов президента

"Бабуся уже еле кочевает. А розовенькое пальтишко надела. Ну прям девочка". "Я не знала, что на выборы нужно особые наряды выбирать". "Такое ощущение, что боги зашли", - иронизируют пользователи в комментариях к видео.

Пресса активно обсуждает знаменитостей, которые пришли отдать свои голоса на выборах этого года. В интернете уже появились фотографии и видео с Ольгой Бузовой, Ксенией Собчак, Тимати и другими отечественными селебрити, которые на своих каналах весь последний месяц агитировали фанатов голосовать, часто за конкретного кандидата.Поклонники пользуются моментом, чтобы поговорить с кумирами, взять автограф и сфотографироваться. В Сети обсуждают дорогие наряды звёзд, и разговоры не обошли семейство Галкина и Пугачёвой.Примадонна надела розовый балахон с голубыми брюками, закрыв глаза тёмными очками. Хейтерам образ решительно не понравился: его посчитали домашней одеждой певицы или даже пижамой. Породист же оделся классически: белая рубашка с чёрными брюками и тёмное пальто.Ранее Алла Пугачёва обнародовала "банную" фотографию без макияжа.