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Пользователи Сети недовольны подбором наряда Аллы Пугачёвой для выборов президента

Пользователи Сети недовольны выбором наряда Аллы Пугачёвой для выборов президента 18 марта. Певица на пару с мужем Максимом Галкиным пришли на избирательный участок в Звенигороде, где их застали журналисты и поклонники звёзд.

Пресса активно обсуждает знаменитостей, которые пришли отдать свои голоса на выборах этого года. В интернете уже появились фотографии и видео с Ольгой Бузовой, Ксенией Собчак, Тимати и другими отечественными селебрити, которые на своих каналах весь последний месяц агитировали фанатов голосовать, часто за конкретного кандидата.

Пользователи Сети недовольны подбором наряда Аллы Пугачёвой для выборов президента

Поклонники пользуются моментом, чтобы поговорить с кумирами, взять автограф и сфотографироваться. В Сети обсуждают дорогие наряды звёзд, и разговоры не обошли семейство Галкина и Пугачёвой.

Примадонна надела розовый балахон с голубыми брюками, закрыв глаза тёмными очками. Хейтерам образ решительно не понравился: его посчитали домашней одеждой певицы или даже пижамой. Породист же оделся классически: белая рубашка с чёрными брюками и тёмное пальто.

"Бабуся уже еле кочевает. А розовенькое пальтишко надела. Ну прям девочка". "Я не знала, что на выборы нужно особые наряды выбирать". "Такое ощущение, что боги зашли", - иронизируют пользователи в комментариях к видео.

Ранее Алла Пугачёва обнародовала "банную" фотографию без макияжа.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:22
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