Специалисты: Четыре способа защитить свои откровенные фото от хакеров

Линас Кигуолис рассказала, что в первую очередь необходимо игнорировать подозрительные письма, которые приходят на электронную почту и ни в коем случае их не открывать. Зачастую хакеры рассылают вирусные спамы для завлечения пользователей на определенный сайт. Пользователям предлагают ввести свой логин и пароль от учетной записи, так хакеры получают всю информацию, которая находится на странице пользователя. Поэтому второе правило гласит: не водить свои данные, если не уверены в подлинности страницы, на которую входите.Третье правило: не нажимать на любого рода баннеры и разнообразные всплывающие окна, даже если они кажутся заманчивыми и находятся на проверенных сайтах. А четвертое правило: лучше вообще не загружать свои снимки в облако и хранить их на устройстве, которое вообще невозможно подключить к Сети.