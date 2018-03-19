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Специалисты: Четыре способа защитить свои откровенные фото от хакеров

За последние несколько лет все больше набирает популярности добывать откровенные фото путем интернет-взлома. Линас Кигуолис – специалист в области компьютерных технологий поделилась четырьмя эффективными способами защитить свои снимки от злоумышленников.

Линас Кигуолис рассказала, что в первую очередь необходимо игнорировать подозрительные письма, которые приходят на электронную почту и ни в коем случае их не открывать. Зачастую хакеры рассылают вирусные спамы для завлечения пользователей на определенный сайт. Пользователям предлагают ввести свой логин и пароль от учетной записи, так хакеры получают всю информацию, которая находится на странице пользователя. Поэтому второе правило гласит: не водить свои данные, если не уверены в подлинности страницы, на которую входите.
Специалисты: Четыре способа защитить свои откровенные фото от хакеров

Третье правило: не нажимать на любого рода баннеры и разнообразные всплывающие окна, даже если они кажутся заманчивыми и находятся на проверенных сайтах. А четвертое правило: лучше вообще не загружать свои снимки в облако и хранить их на устройстве, которое вообще невозможно подключить к Сети.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:00
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