Эксперты дают советы о правильной зарядке аккумулятора смартфона
Эксперты дали несколько наиболее важных советов о правилах подзарядки аккумуляторов смартфонов. Наиболее заинтересованными в этом вопросе могут быть владельцы литий-ионных батарей, заинтересованные в правильных действиях, при зарядке мобильного устройства, чтобы избежать нанесения вреда гаджету. Как заявили специалисты, необходимо использовать зарядное устройство, которое приобреталось в составе комплекта к основному электронному аппарату. Отмечено также, что с батареей меньше будет проблем, при условии обычного способа ее подзарядки, то есть когда аккумулятор получает энергию через сеть.
Эксперты продолжают утверждать о необходимости соблюдения оптимального времени зарядки смартфона, которое не должно превышать два часа. Оставляя его включенным в розетку на целую ночь, не только не рекомендуется, но и может навредить гаджету. Все дело в том, что уже заряженная на сто процентов батарея, теряет постепенно уровень первоначального заряда, что заставляет ее снова активировать функцию зарядки, данный факт сказывается негативно на долговечности устройства.
Специалисты напоминают для пользователей модных гаджетов, что переживая полную разрядку и полную зарядку аппарата, аккумулятор значительно теряет время своей долговечности. Смартфон необходимо ежедневно включать в сеть электропитания, но не на долгое время.
Эксперты продолжают утверждать о необходимости соблюдения оптимального времени зарядки смартфона, которое не должно превышать два часа. Оставляя его включенным в розетку на целую ночь, не только не рекомендуется, но и может навредить гаджету. Все дело в том, что уже заряженная на сто процентов батарея, теряет постепенно уровень первоначального заряда, что заставляет ее снова активировать функцию зарядки, данный факт сказывается негативно на долговечности устройства.
Специалисты напоминают для пользователей модных гаджетов, что переживая полную разрядку и полную зарядку аппарата, аккумулятор значительно теряет время своей долговечности. Смартфон необходимо ежедневно включать в сеть электропитания, но не на долгое время.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:00