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Эксперты дают советы о правильной зарядке аккумулятора смартфона

Эксперты дали несколько наиболее важных советов о правилах подзарядки аккумуляторов смартфонов. Наиболее заинтересованными в этом вопросе могут быть владельцы литий-ионных батарей, заинтересованные в правильных действиях, при зарядке мобильного устройства, чтобы избежать нанесения вреда гаджету. Как заявили специалисты, необходимо использовать зарядное устройство, которое приобреталось в составе комплекта к основному электронному аппарату. Отмечено также, что с батареей меньше будет проблем, при условии обычного способа ее подзарядки, то есть когда аккумулятор получает энергию через сеть.

Эксперты продолжают утверждать о необходимости соблюдения оптимального времени зарядки смартфона, которое не должно превышать два часа. Оставляя его включенным в розетку на целую ночь, не только не рекомендуется, но и может навредить гаджету. Все дело в том, что уже заряженная на сто процентов батарея, теряет постепенно уровень первоначального заряда, что заставляет ее снова активировать функцию зарядки, данный факт сказывается негативно на долговечности устройства.
Эксперты дают советы о правильной зарядке аккумулятора смартфона


Специалисты напоминают для пользователей модных гаджетов, что переживая полную разрядку и полную зарядку аппарата, аккумулятор значительно теряет время своей долговечности. Смартфон необходимо ежедневно включать в сеть электропитания, но не на долгое время.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:00
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