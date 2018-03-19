Эксперты дают советы о правильной зарядке аккумулятора смартфона

Эксперты продолжают утверждать о необходимости соблюдения оптимального времени зарядки смартфона, которое не должно превышать два часа. Оставляя его включенным в розетку на целую ночь, не только не рекомендуется, но и может навредить гаджету. Все дело в том, что уже заряженная на сто процентов батарея, теряет постепенно уровень первоначального заряда, что заставляет ее снова активировать функцию зарядки, данный факт сказывается негативно на долговечности устройства.Специалисты напоминают для пользователей модных гаджетов, что переживая полную разрядку и полную зарядку аппарата, аккумулятор значительно теряет время своей долговечности. Смартфон необходимо ежедневно включать в сеть электропитания, но не на долгое время.