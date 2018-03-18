Анна Семенович осталась недовольна работниками ЦУМа

Недавно Анна рассказала своим поклонникам о походе в ЦУМ. Звезда направилась в известный торговый центр за покупками, но во время шопинга ей понадобилось в туалет. Но пройти туда бесплатно певица не смогла, так как охрана потребовала заплатить за вход 100 рублей.Эта сумма для Семенович совсем незначительная, однако, актрису поразила наглость требований сотрудников магазина. Но неприятности еще ждали Анну впереди. Уже на кассе артистке грубо сообщили о том, что у нее слишком мало покупок за прошлый год.Звезда была шокирована подобным отношением сотрудников ЦУМа к своим клиентам, поэтому решила написать свой гневный отзыв в социальных сетях. Семенович добавила, что теперь, оказывается, нужно тратить в год не меньше трех миллионов рублей, чтобы стать почетным клиентом ЦУМа.В результате, по словам Анны, шопинг не удался, так как ее настроение было испорчено грубостью сотрудников магазина.