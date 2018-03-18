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Принц Гарри не собирается заключать брачный контракт с избранницей Меган Маркл

После скандальной истории, связанной с провокационными фото невесты принца Гарри, опубликованными в сетях хакерами, члены королевской семьи попытались вразумить наследника. Однако он не собирается заключать брачный контракт с избранницей Меган Маркл, а также уверен в прочности их союза.

Семья оказывала давление на родственника, желая сохранить состояние, оцененное в 30 млн фунтов стерлингов, но он не захотел выслушивать мнение близких людей и отказался выполнять данную процедуру. Ситуация с откровенными снимками актрисы вызвала сильный резонанс в обществе, так как на них девушка была топлес вместе со своими подругами.

Принц Гарри не собирается заключать брачный контракт с избранницей Меган Маркл


Компания развлекалась на морском берегу, но представители дворца сразу назвали сюжеты подделкой. Они аналогично оценили ролики с участием невестки британской династии монархов, хотя все материалы злоумышленники получили после взлома личных страниц знаменитости.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:20
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