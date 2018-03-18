Принц Гарри не собирается заключать брачный контракт с избранницей Меган Маркл

Семья оказывала давление на родственника, желая сохранить состояние, оцененное в 30 млн фунтов стерлингов, но он не захотел выслушивать мнение близких людей и отказался выполнять данную процедуру. Ситуация с откровенными снимками актрисы вызвала сильный резонанс в обществе, так как на них девушка была топлес вместе со своими подругами.Компания развлекалась на морском берегу, но представители дворца сразу назвали сюжеты подделкой. Они аналогично оценили ролики с участием невестки британской династии монархов, хотя все материалы злоумышленники получили после взлома личных страниц знаменитости.