Ольга Бузова отдала свой голос на выборах президента России

«Стране интересно, за кого проголосует главная девушка страны», — заявила Ольга.

«Я считаю, что каждый голос важен. Я свой выбор сделала!» - написала наставница «Дома-2» в своем Инстаграм.

Стоит отметить, что артистка приехала на избирательный участок сразу после возвращения с концерта в Таллине.А в своем микроблоге девушка опубликовала новую публикацию. В описании к фото теледива сообщила, что направилась на избирательный участок сразу после самолета, вернувшись из Эстонии.Ранее Ольга отметила, что является патриоткой своей страны и не могла не проголосовать в этот день. На выборах ведущая скандальной телестройки голосует не впервые, вот только ранее делала это в Санкт-Петербурге.