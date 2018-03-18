Ольга Бузова отдала свой голос на выборах президента России
Знаменитая телеведущая «Дома-2», а также известная певица Ольга Бузова отдала свой голос на выборах президента РФ в школе в центре Москвы.
Стоит отметить, что артистка приехала на избирательный участок сразу после возвращения с концерта в Таллине.
А в своем микроблоге девушка опубликовала новую публикацию. В описании к фото теледива сообщила, что направилась на избирательный участок сразу после самолета, вернувшись из Эстонии.
Ранее Ольга отметила, что является патриоткой своей страны и не могла не проголосовать в этот день. На выборах ведущая скандальной телестройки голосует не впервые, вот только ранее делала это в Санкт-Петербурге.
Стоит отметить, что артистка приехала на избирательный участок сразу после возвращения с концерта в Таллине.
«Стране интересно, за кого проголосует главная девушка страны», — заявила Ольга.
А в своем микроблоге девушка опубликовала новую публикацию. В описании к фото теледива сообщила, что направилась на избирательный участок сразу после самолета, вернувшись из Эстонии.
Ранее Ольга отметила, что является патриоткой своей страны и не могла не проголосовать в этот день. На выборах ведущая скандальной телестройки голосует не впервые, вот только ранее делала это в Санкт-Петербурге.
«Я считаю, что каждый голос важен. Я свой выбор сделала!» - написала наставница «Дома-2» в своем Инстаграм.